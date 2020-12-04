Клинические исследования новой вакцины от коронавируса начались в Подмосковье

Жители Подмосковья могут принять участие в тестировании вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Препарат поступил в два медицинских учреждения области.

Клинические исследования вакцины, разработанной научным центром «Вектор», проходят в Красногорской городской больнице № 1 и в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Участие в исследовании могут принять добровольцы от 18 лет без хронических заболеваний, не переболевшие COVID-19. Электронную на заявку нужно оставить на сайте по профилактике коронавируса Министерства здравоохранения Московской области.

В пятницу, 4 декабря, в Московской области за прошедшие сутки заболели коронавирусом 1223 человека, вылечились 1120 человек. Всего за период пандемии в регионе коронавирусом заразились 115 694 человека.