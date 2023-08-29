Клиническая больница в Мытищах получила новый передвижной аппарат для рентгенов | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:42 Клиническая больница в Мытищах получила новый передвижной аппарат для рентгенов пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Мытищинская городская клиническая больница получила передвижной рентген-аппарат. С его помощью врач сможет провести исследование непосредственно в палате пациента. Стоимость нового оборудования составила более семи миллионов рублей.

Аппарат будут использовать для диагностики пациентов приемного отделения, а именно противошоковой палаты. Результаты исследования будут отображаться в электронной медкарте пациента.

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«Конструкция позволяет легко маневрировать, а цифровые мощности дают возможность специалистам моментально проводить экспресс-диагностику благодаря высококачественному изображению. Особенно это важно для пациентов противошоковой палаты — это пострадавшие в ДТП и других чрезвычайных ситуациях, которым противопоказаны любое движение и нагрузка», — рассказал заведующий рентгенологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Алексей Колеев.

Ранее больница получила новый аппарат МРТ, видеоэндоскопическое и реабилитационное оборудование. Кроме того, в ближайшее время начнет работу еще один рентгеновский аппарат.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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