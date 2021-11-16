Клиническая больница появится в Истре к середине 2022 года

В Истре к середине 2022 года построят клиническую больницу, а в Дедовске к конце того же года появится переход через железную дорогу у станции. Об этом сообщили в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Перемены, которые произойдут в округе в следующем году, обсудил с главой Истры Татьяной Витушевой губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что строительство современного госпиталя началось при поддержке президента — работы ведут совместно с Министерством обороны страны.

В больнице будет многопрофильный круглосуточный стационар на 160 коек, а также поликлиника на 160 посещений в сутки.

«Мы постарались сделать так, чтобы больница была в логистически удобном месте, чтобы люди могли туда добраться со всего округа. Это 7–10 минут пешком от ж/д станции», — отметила глава Истры.

Она уточнила, что надземный переход через железную дорогу в Дедовске начнут строить в апреле. Планируется, что работы будут завершены до ноября 2022 года.

«Важно, чтобы там был лифт, все современные удобства предусмотрели. Чтобы люди ничего на себе не поднимали», — подчеркнул губернатор.

Уже сейчас в Истре идут работы по благоустройству. На улице 15 лет Комсомола реализуют первый этап проекта — победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Также в городе обустраивают набережные.

Губернатор также обсудил с главой округа предварительные итоги Всероссийской переписи. Данные показали, что за 10 лет население Истры увеличилось в два раза — до 233 тысяч человек.

«Такой прирост требует совершенно иной инфраструктуры, гораздо больше врачей, полицейских, учителей и соцработников. Качество обслуживания нашего населения должно быть на самом высоком уровне», — отметила Витушева.