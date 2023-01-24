24 января 2023, 11:42
Клин вошел в топ-3 регионов Подмосковья по снижению жалоб на неисправность лифтов за неделю
За неделю Госжилинспекция Подмосковья обработала 61 заявку от жителей Клина по содержанию многоквартирных домов. Более 40 обращений уже выполнено. Отмечается, что за указанный период количество жалоб на неисправность лифтов в округе снизилось на 67%.
Госжилинспекция Подмосковья обрабатывает обращения жителей через Центр управления регионом. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что общее количество жалоб из муниципалитета снизилось на 19%.
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Наивысшие темпы снижения зафиксированы в категориях: «Устранить подтопление подвала» и «Устранить неисправность лифтового оборудования». Просьб очистить лифты от мусора не поступало за указанный период вовсе.
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Наибольшее количество заявок поступило в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде».
Жителям Подмосковья напоминают, что обратиться в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация примет заявку в течение 24 часов и исполнит ее в установленные регламентом сроки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Госжилинспекция Подмосковья
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