Подмосковье 24 января 2023, 11:42 Клин вошел в топ-3 регионов Подмосковья по снижению жалоб на неисправность лифтов за неделю

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За неделю Госжилинспекция Подмосковья обработала 61 заявку от жителей Клина по содержанию многоквартирных домов. Более 40 обращений уже выполнено. Отмечается, что за указанный период количество жалоб на неисправность лифтов в округе снизилось на 67%.

Госжилинспекция Подмосковья обрабатывает обращения жителей через Центр управления регионом. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что общее количество жалоб из муниципалитета снизилось на 19%.

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Наивысшие темпы снижения зафиксированы в категориях: «Устранить подтопление подвала» и «Устранить неисправность лифтового оборудования». Просьб очистить лифты от мусора не поступало за указанный период вовсе.

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Наибольшее количество заявок поступило в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде».

Жителям Подмосковья напоминают, что обратиться в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация примет заявку в течение 24 часов и исполнит ее в установленные регламентом сроки.

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