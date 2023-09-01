Подмосковье 01 сентября 2023, 13:33 Клин станет всесезонным местом отдыха благодаря туристическому кластеру «Из Москвы в Санкт-Петербург» Министерство культуры и туризма МО

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Проект нового туристического кластера «Из Москвы в Санкт-Петербург», частью которого станет Подмосковье, обсудили в Клину. Подробности встречи рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мастер-план макрорегиона «Из Москвы в Санкт‑Петербург» планируют представить к концу 2023 года. В состав кластера вошли восемь регионов России, включая Подмосковье. Проект призван преобразовать транзитный поток между двумя столицами в качественный туристический, а дорогу из Москвы в Санкт-Петербург сделать полноценным путешествием.

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В Московской области главной точкой на маршруте станет Клин. Город удобно расположен на северо-западном направлении, богат историей и культурой.

В прошлом году в Клину появились новые точки притяжения — это сквер «Ямской» и сквер «Имена земли Клинской — история земли Русской». Сейчас заканчивается благоустройство улицы Чайковского. В округе открыты уникальный парк львов «Земля прайда» и арт-площадка «Седьмая казарма». Велопешеходный маршрут «Клин звучит» увеличился до 10 километров, для него разработаны пешеходные экскурсии и создан аудиогид. Город активно развивает туристический потенциал, с каждым годом становясь все привлекательнее для гостей.

В августе губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил с ними развитие сельских территорий. По его словам, сейчас там проживают около 1,8 миллиона человек.