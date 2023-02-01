Подмосковье 01 февраля 2023, 17:03 Клин получит 51 новый автобус в этом году

Читать 360tv в

В автопарк городского округа Клин поступит 51 новый автобус в 2023 году. Транспорт обновляют в рамках губернаторской программы. Первые 14 автобусов уже поступили в округ и начали работать на городских маршрутах. Об этом рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Остальные 37 автобусов поступят в Клин в ближайшие несколько месяцев.

«Мы слышим наших жителей, реагируем на все обращения, поступающие по разным каналам коммуникации. С появлением нового транспорта мы сможем обеспечить комфортное, безопасное, а самое главное, своевременное движение клинчан. Спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу за то, что в нашем округе будет самое крупное обновление автопарка этого года», — сказала Алена Сокольская.

Все автобусы — отечественного производства, их выпускает «Группа ГАЗ». Транспортные средства оснащены системой бесконтактной оплаты и видеонаблюдением, в них есть USB-розетки, климат-контроль и бегущая строка. Также современные автобусы имеют специальную систему для посадки маломобильных граждан и удобного заезда на инвалидной коляске.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность ремонта автовокзалов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».