Подмосковье 22 февраля 2023, 11:36 Клин получил 14 новых автобусов с USB-зарядками для гаджетов

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В феврале в Клин поступило 14 новых автобусов. Теперь транспорт оборудован пандусами, подлокотниками и зарядками для гаджетов.

Водитель Андрей Баканов отметил, что в новом транспорте стало больше сидений — все они выполнены в фирменном дизайне, который выбирали сами жители путем голосования. Кроме того, новыми автобусами управлять стало гораздо проще, так как они оснащены современной техникой.

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На дверях установили дополнительные кнопки, позволяющие пассажирам оповестить водителя о намерении выйти из транспорта. Баканов добавил, что с кнопкой следует быть осторожным: при осуществлении любой остановки автобуса пассажир, нажав на нее, может спокойно выйти.

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«Все хорошо, но, если я приторможу просто на светофоре, система засчитает это за остановку и спокойно откроет двери», — добавил водитель.

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