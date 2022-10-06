Подготовка коммунальных служб Клина к зиме завершится до 10 октября | 360°

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Подготовка коммунальных служб Клина к зиме завершится до 10 октября

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Заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья Евгений Ненашев посетил Клин вместе с инспекторами. Они проверили готовность округа к зимнему сезону.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, комиссия оценила состояние уборочной техники, наличие инвентаря, количество запчастей и укомплектованность штата.

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«Именно по этим позициям округ был в списке отстающих месяц назад. Сегодня — явный прогресс, что говорит о наращивании темпов подготовки к зиме. По результатам проверки составлен чек-лист. Полная готовность к периоду холодов назначена на 10 октября», — добавила Светлана Аипова.

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Итоговые проверки ГУСТ будет проводить до 7 октября в округах, где ранее обнаружили недочеты. Они уже прошли в Наро-Фоминске, Рузе, Воскресенске, Красногорске, Бронницах, Солнечногорске, Кашире и Ступине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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