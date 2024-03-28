Подмосковье 28 марта 2024, 16:51 Клин отправит в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи на следующей неделе Администрация Клин г.о.

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Гуманитарная миссия отправится на приграничные территории, в присоединенные регионы и на линии боевого соприкосновения из Клина. Гуманитарную помощь бойцам СВО передадут уже на следующей неделе.

На этот раз планируется доставить бойцам из Клина не только значительное количество маскировочных сетей, но и строительные материалы, генераторы, медикаменты, носилки, противодронные покрывала, обмундирование и тяжелое оборудование.

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Кроме того, бойцам передадут два автомобиля УАЗ, которые остаются крайне востребованными в зоне боевых действий как для военных целей, так и для эвакуации раненных.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская отметила, что в их машинах будут сотни детских писем и рисунков, адресованных защитникам, а также индивидуальные адресные посылки от родных и близких, которые можно принести в пункт сбора гуманитарной помощи. Он будет работать в Ледовом дворце в пятницу, 29 марта, до 17:00. Она также выразила благодарность всем, кто участвует в сборе помощи.

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