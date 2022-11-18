Подмосковье 18 ноября 2022, 18:44 Климовский завод начал выпуск уникальных труб диаметром 3,5 метра

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Редкие трубы увеличенного диаметра, которые необходимы для развития коммунальной инфраструктуры Подмосковья, начали делать на Климовском трубном заводе. Для этого потребовалось модернизировать производство и обучить сотрудников новым методам стыковки и сварки.

Уникальные трубы потребовались в том числе для реализации масштабного проекта по переустройству Акуловского водоканала. Завод в Климовске, который входит в группу Полипластик, откликнулся на запрос и в короткие сроки освоил выпуск новых изделий.

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Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, ранее предприятие не выпускало продукцию такого большого диаметра. Поэтому, технологическую линию модернизировали, обновив оборудование и установив дополнительные газовые горелки. Специалисты завода разработали новые профили для изготовления труб, освоили методы их стыковки и сварки.

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В 2022 году Климовский завод приступил к производству новой продукции. Первая партия уже отправлена коммунальщикам.

Еще одно уникальное производство появится в Протвине в 2023 году. Инвестор из Подмосковья вложит больше 200 миллионов рублей в завод проволоки из алюминиевых сплавов, которая заместит импортные аналоги. Такую продукцию используют в том числе при изготовлении чайных пакетиков и зимних шин для автомобилей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, как важно развивать коммуникации и следить за развитием бизнеса в Московской области. Он подчеркнул, что регион заинтересован в поддержке бизнесменов, которые развивают свое дело на территории области.

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