18 ноября 2022, 18:44
Климовский завод начал выпуск уникальных труб диаметром 3,5 метра
Редкие трубы увеличенного диаметра, которые необходимы для развития коммунальной инфраструктуры Подмосковья, начали делать на Климовском трубном заводе. Для этого потребовалось модернизировать производство и обучить сотрудников новым методам стыковки и сварки.
Уникальные трубы потребовались в том числе для реализации масштабного проекта по переустройству Акуловского водоканала. Завод в Климовске, который входит в группу Полипластик, откликнулся на запрос и в короткие сроки освоил выпуск новых изделий.
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Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, ранее предприятие не выпускало продукцию такого большого диаметра. Поэтому, технологическую линию модернизировали, обновив оборудование и установив дополнительные газовые горелки. Специалисты завода разработали новые профили для изготовления труб, освоили методы их стыковки и сварки.
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В 2022 году Климовский завод приступил к производству новой продукции. Первая партия уже отправлена коммунальщикам.
Еще одно уникальное производство появится в Протвине в 2023 году. Инвестор из Подмосковья вложит больше 200 миллионов рублей в завод проволоки из алюминиевых сплавов, которая заместит импортные аналоги. Такую продукцию используют в том числе при изготовлении чайных пакетиков и зимних шин для автомобилей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, как важно развивать коммуникации и следить за развитием бизнеса в Московской области. Он подчеркнул, что регион заинтересован в поддержке бизнесменов, которые развивают свое дело на территории области.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
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