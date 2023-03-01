Подмосковье 01 марта 2023, 18:21 Климовский трубный завод в Подольске заработал на полную мощность

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Производство полного спектра полимерных гнутых отводов вывели на Климовском трубном заводе в Подольске на полную мощность. В развитие данного направления было инвестировано более 300 миллионов рублей. Это позволило создать 20 дополнительных рабочих мест на предприятии.

«Производство было запущено еще в 2022 году, однако на полную мощность оно вышло сравнительно недавно», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Для реализации проекта было закуплено и смонтировано новое оборудование, реконструирован цех для расширения производственной инфраструктуры, а также отработана технология производства.

«Выпуск продукции стремительно увеличивается, ведь она уже успела успешно зарекомендовать себя. Теперь весь диапазон технически отработали, обучили персонал и вышли на полную мощность», — отметил начальник цеха нестандартных изделий КТЗ Сергей Колесник.

Сейчас завод выпускает все виды полиэтиленовых гнутых отводов для напорных трубопроводов: диаметром от 110 до 900 миллиметров с углами поворота от 11 до 90 градусов. Предприятие также изготавливает оборудование по индивидуальным меркам. Ранее подобную продукцию закупали у зарубежных производителей, теперь ее поставляет на российский рынок Климовский трубный завод.

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