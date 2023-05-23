Подмосковье 23 мая 2023, 09:52 Клиенты расчетного центра Подмосковья смогут получить купоны на скидки при авторизации на сайте в мае МосОблЕИРЦ

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Абоненты МосОблЕИРЦ смогут получить подарки и купоны на скидки с 22 по 28 мая. Их будут вручать пользователям при каждом входе в личный кабинет на сайте или мобильном приложении расчетного центра.

Как рассказали в МинЖКХ, количество входов не ограничено. Чтобы получить бонусы, нужно зайти в тематический раздел портала, а применить их можно во время оформления покупки.

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На странице «Коммунального бонуса» доступно более 40 предложений, это онлайн-гипермаркеты, доставка, обучение, досуг, кино и ТВ, красота и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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