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    26 июля 2022, 13:38

    Клиенты расчетного центра Подмосковья получили 140 млн рублей кешбэка за платежи по карте «Мир»

    Александра Перепечаева

    Свыше 140 миллионов рублей кешбэка получили клиенты МосОблЕИРЦ за оплату коммунальных услуг картами «Мир». Выплаты получили 450 тысяч человек. Об этом рассказали в подмосковном МинЖКХ.

    Клиенты расчетного центра Подмосковья получили 140 млн рублей кешбэка за платежи по карте «Мир»

    Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что акция стала востребованной у жителей, количество участников растет с каждым месяцем.

    «За первые три месяца акции в прошлом году жители вернули за оплату коммунальных услуг около шести миллионов рублей, а спустя 11 месяцев сумма полученного подмосковными жителями кешбэка возросла в 23 раза», — рассказал он.

    Клиенты расчетного центра Подмосковья получили 140 млн рублей кешбэка за платежи по карте «Мир» | Изображение 1

    Чтобы получить кешбэк, необходимо иметь карту «Мир», подтвердить свое участие в программе на сайте и оплатить коммунальные услуги через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Деньги вернутся на счет в течение пяти-семи рабочих дней.

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