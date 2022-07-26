Клиенты расчетного центра Подмосковья получили 140 млн рублей кешбэка за платежи по карте «Мир»
Свыше 140 миллионов рублей кешбэка получили клиенты МосОблЕИРЦ за оплату коммунальных услуг картами «Мир». Выплаты получили 450 тысяч человек. Об этом рассказали в подмосковном МинЖКХ.
Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что акция стала востребованной у жителей, количество участников растет с каждым месяцем.
«За первые три месяца акции в прошлом году жители вернули за оплату коммунальных услуг около шести миллионов рублей, а спустя 11 месяцев сумма полученного подмосковными жителями кешбэка возросла в 23 раза», — рассказал он.
Чтобы получить кешбэк, необходимо иметь карту «Мир», подтвердить свое участие в программе на сайте и оплатить коммунальные услуги через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Деньги вернутся на счет в течение пяти-семи рабочих дней.
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