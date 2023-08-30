Подмосковье 30 августа 2023, 11:03 Клиенты расчетного центра Подмосковья получат электронный счет вместо бумажного в сентябре ООО "МосОблЕИРЦ"

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Клиенты подмосковного расчетного центра, которые оформили подписку на электронный счет, получат онлайн-платежку без бумажной копии в сентябре. Квитанции будут отправлять в личный кабинет и на электронную почту.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, электронный документ — точная копия бумажного. Она дает возможность оплачивать коммунальные услуги онлайн и доступна для скачивания в любое время.

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Оформить подписку на электронные квитанции можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении.

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