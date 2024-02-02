Подмосковье 02 февраля 2024, 11:26 Жителям Подмосковья напомнили о способах оплатить ЖКУ без комиссии Unsplash

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Жителям Подмосковья напомнили о способах оплачивать ЖКХ без комиссии. Это можно сделать через Систему быстрых платежей. В январе этой возможностью воспользовались 70% пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ.

Как рассказали в расчетном центре, оплатить коммунальные платежи через СБП можно в личном кабинете, на сайте учреждения, а также в мобильном приложении.

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Жители также могут рассчитаться банковскими картами, через Yandex Pay, платежные терминалы в офисах центра, QR-код в квитанции и онлайн-сервисах банков.

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