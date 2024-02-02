Подмосковье 02 февраля 2024, 11:58 Клиенты единого расчетного центра Подмосковья получили 700 тысяч «коммунальных бонусов» Unsplash

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Программа «Коммунальный бонус» продолжается в Подмосковье. В ее рамках клиенты МосОблЕИРЦ получили уже более 700 тысяч купонов на подарки и скидки от партнеров.

Абоненты единого расчетно центра в феврале могут найти специальные скидки от образовательных проектов и еще около 40 выгодных предложений от служб доставки, гипермаркетов и других.

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Получать бонусы можно после каждого онлайн-платежа. Сделать это можно в личном кабинете, через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении.

После оплаты счета откроется страница программы «Коммунальный бонус», где можно выбрать любое понравившееся предложение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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