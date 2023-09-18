Подмосковье 18 сентября 2023, 16:48 Клены высадили вблизи школы «Квантум» в Звенигороде на акции «Наш лес» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Подмосковье. Жители Звенигорода высадили 50 молодых кленов и столько же кустов дерена на территории стадиона в школе «Квантум».

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Школьный стадион в этом году обновили. Там установили новое освещение, обустроили футбольное поле с искусственным газоном и трибуны. Теперь в рамках областной экологической акции провели озеленение территории.

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«Акция не только делает наш округ и Подмосковье еще более зелеными и красивыми, но и прививает бережное отношение к природе, заботу об экологии. В этом году мы высаживаем почти 20 тысяч деревьев и кустов на 37 площадках. Общая площадь посадок — три гектара», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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