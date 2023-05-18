Подмосковье 18 мая 2023, 17:57 Клены и жасмин высадили на территории КПО «Восток» в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

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Озеленение и благоустройство начались на территории комплекса по переработке отходов «Восток» в Московской области. Здесь высаживают клены, физалис, жасмин и другие растения.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья, которое курирует КПО «Восток», рассказали о 85 видах растений, которые уже украшают территорию комплекса. Среди них декоративные, плодовые и цветочные культуры. Сейчас к ним добавили новые кустарники и деревья — астильбу, гейхеру, физалис, жасмин, пузыреплодник, сумах, иву, ольху и клены.

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Через несколько дней на КПО Восток снова высадят овощи. Расти они будут на экспериментальном грунте, который производят на комплексе из органических отходов. На грядках появятся картофель, кабачки и тыква.

В Подмосковье зафиксировали на 23% меньше обращений по вопросам чистоты и благоустройства в мае. Об этом на заседании правительства доложили губернатору Андрею Воробьеву.