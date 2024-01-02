02 января 2024, 20:03
Клава Кока выступила на «Рождественской сказке» на «Серпуховских Мальдивах»
Федерация бокса России устроила «Рождественскую сказку» для жителей Подмосковья
Певица Клава Кока выступила на благотворительной новогодней елке «Рождественская сказка Федерации бокса России» в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба спортивного объединения.
Праздничное мероприятие проходит на пляже на Оке «Серпуховские Мальдивы». С 29 декабря по 8 января свои хиты перед гостями исполнят Ольга Бузова, Клава Кока, Кравц, отец Фотий с хором «Русский формат», группа NLO (Not Like Others), Мэри Гу, Gayazovs Brothers, Просто Лера, Nemiga, хор Сретенского монастыря и группа Rasa.
Всех желающих ждут развлечения, организованные по мотивам русских народных сказок. На площадке работают современные аттракционы, есть зоны активного отдыха и квесты.
Известные боксеры также проводят мастер-классы. Каждый ребенок может получить сладкий подарок и пообщаться с Дедом Морозом.
«Рождественская сказка Федерации бокса России» работает ежедневно с 12:00 до 19:00. Для посещения мероприятия нужно зарегистрироваться на сайте.
Добраться до «Серпуховских Мальдив» можно на автобусе № 1 от железнодорожной станции Серпухов или на автобусе № 2 от автовокзала. Также можно воспользоваться электричкой, доехав до станции Ока.
Организатором мероприятия выступила Федерация бокса России при поддержке правительства Московской области.
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