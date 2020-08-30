Клава Кока и Натан поздравили Волоколамск с 885-летием

Волоколамску исполнилось 885 лет. На дне рождения города прошел первый после пандемии коронавируса концерт на открытом воздухе. Клава Кока и Натан — им подпевали более 10 тысяч местных жителей.

Ежегодно День города отмечается в последнее воскресенье июля. Однако в 2020 году его встретили с запозданием, поскольку действовали коронавирусные ограничения. Зато гуляния в итоге выдались массовыми. Первый оупен-эйр концерт объединил народные танцы, турнир по киберспорту, а также выступление Клавы Коки и Натана. Весь день у главной сцены стояли более 10 тысяч человек.

Глава городского округа Михаил Сылка наградил тех, кто внес вклад в развитие Волоколамска и помогал местным жителям во время режима самоизоляции. Это врачи, волонтеры и старосты деревень.

После этого начался концерт. Сцену захватили победители топов музыкальных чартов, обладатели тысяч подписчиков в Instagram и TikTok. Гости танцевали под дерзкие треки Клавы Коки и лирические песни Натана.

«Я желаю вам, молодежь, от таких мероприятий брать только самое лучшее, и в данный момент просто набирайтесь вдохновения, чтобы думать и творить дальше, будьте умной молодежью», — сказал Натан.

Под композиции рэпера двигался в такт даже робот из «Трансформеров».

А в специальном шатре молодые люди тестировали видеоигры. Свои силы они пробовали в новом файтинге UFC. Они знакомились с игрой, которую разработчики выпустили вместе со снятием ограничительные мер.

«Немного похожа на Mortal Kombat. Все боевики примерно по одному принципу строятся. Даже джойстик трясется, когда тебя бьют. Очень приятно», — отметил геймер Дмитрий Алексеев.

Праздник традиционно завершился салютом.