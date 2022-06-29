Клава Кока и HammAli & Navai откроют пляжный сезон в комплексе «Остров Русский» в Подмосковье

Не за горами самые жаркие выходные этого лета, и для всех посетителей пляжа на территории культурно-развлекательного комплекса «Остров Русский» и парк-отеля «Русский» подготовят сюрприз. Там 2 июля откроется пляжный сезон, зрители смогут побывать на большом концерте. Перед ними выступят Клава Кока, Ваня Дмитриенко и HammAli & Navai, а также DJ Popov, DJ Swanky Tunes.

Это не единственное мероприятие на открытии пляжного сезона. Для всех желающих пройдут многочисленные мастер-классы, уроки плавания, водное шоу, яркая и зажигательная вечеринка. Завершится действо праздничным фейерверком.

Для того чтобы между активностями можно было комфортно отдохнуть, установят беседки, для перекуса будет работать фуд-корт.

Песчаный пляж «Острова Русский» находится на берегу природного водохранилища. Это хорошее место, чтобы позагорать и искупаться. На пляже установлены шезлонги, для многих семей этот пляж уже стал излюбленным для летнего отдыха. Там есть удобный спуск в воду и комфортабельная пляжная линия. Для того чтобы посетить мероприятие, сначала необходимо зарегистрироваться — сделать это можно абсолютно бесплатно.

Для тех, кто хочет провести вечер в ресторане, есть возможность заранее забронировать стол. Одно место будет стоить пять тысяч рублей. В эту цену включены фруктовая корзина, прохладительные напитки, welcome drink для дам, бокал пива для мужчин из собственной пивоварни. Количество мест ограничено. По вопросам бронирования столов: 8 (495) 149-14-14