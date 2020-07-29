Кластер возобновляемой энергии создали в Дубне

Источник фото: телеканал «360»

Встреча прошла на испытательном полигоне «Альтернативная энергетика». Ее участниками стали ведущие производители альтернативных источников энергии и компании-интеграторы из Москвы, Подмосковья и Тверской области.

«Я чувствую, это становится традицией — создавать бизнес-сообщества наукоемкого промкомплекса, чтобы создавать то оборудование, те технологии, чтобы наша страна была великой, сильной, и чтобы наша страна гремела на весь мир», — отметил глава г. о. Дубна Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

В авангарде кластера — компания госкорпорации «Росатом» — «Дедал». В 50% ее изделий используются альтернативные источники энергии. Этот полигон создавался компанией для испытаний новых технологий в системах безопасности. Сегодня главными заказчиками «Дедала» являются погранслужба ФСБ, Министерство обороны и Росгвардия.

«Компания «Росатом» большое внимание уделяет Северному морскому пути, а защита Северморпути — одна из наших задач. «Росатом» выделил инвестиционный проект на разработку системы, которая сможет обеспечить оборону и охрану нашей границы по Северному морскому пути», — сказал начальник учебно-испытательного проекта «НПК «Дедал» Вадим Журба.

Источник фото: телеканал «360»

На полигоне «Альтернативная энергетика» уже два года тестируют горизонтальные и вертикальные ветрогенераторы, фотоэлектрические станции. Здесь представлены почти все участники кластера. В том числе и гиганты рынка альтернативной энергетики. Среди них — компания «Хевел» — крупнейший в России инвестор и генератор возобновляемых источников энергии.

Источник фото: телеканал «360»

«Это энергия, которая сейчас очень нужна человечеству. Возобновляемые источники энергии практически неиссякаемы, в отличие от углеводороного топлива. Мы работает над этим направлением давно и понимаем, что мы дешевле, лучше, экономичнее и сделаем немного экономичнее и лучше еще и Дубну», — отметил генеральный директор организации «Хевел Ритейл» Николай Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня это одна из самых быстрорастущих отраслей в России. Участники кластера подчеркивают — вполне реально, что в ближайшем будущем возобновляемая энергия придет в каждый дом. Представители компаний обещают, на этом полигоне будут «обкатываться» решения в том числе и для жителей Подмосковья.