Подмосковье 23 августа 2023, 13:43 Кластер по переработке овощей и фруктов построят в Луховицах к 2030 году Unsplash

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В поселке Фруктовая под Луховицами начнется строительство крупного производственного комплекса по глубокой переработке овощей и фруктов. Здесь будут делать вареные овощи, соленья, натуральные соки, напитки на основе натурального сока, морсы и компоты.

«Строительство кластера начнется уже в этом году. Объем инвестиций в проект составит 207,5 миллиона рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Проект реализует фирма «Агрофабрика Натурово» — это крупная торговая компания Калининградской области с почти 30-летним производственным опытом. Сейчас грузооборот предприятия составляет 2,5 тысячи тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более 300 позиций. Кластер в Луховицах позволит увеличить объемы.

В прошлом году «Натурово» открыло свои филиалы в Подольске и Коломне и уже поставляет готовую продукцию в торговые сети столицы и региона.

Строительство кластера завершат к 2030 году. На предприятии будет организовано порядка 100 рабочих мест.

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