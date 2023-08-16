Подмосковье 16 августа 2023, 15:31 Кластер машиностроения открыли при колледже в Мытищах Пресс-служба министерства образования Московской области

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Образовательный кластер «Машиностроение» откроют на базе колледжа в Мытищах. Он заработает в следующем году.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, соглашение о создании кластера подписали на техническом форуме «Армия 2023» при участии концерна «Калашникова» из корпорации «Ростех».

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«Общее количество студентов в первый год работы центра составит 450 человек, во второй год 875 человек, в третий год — 1300 человек. У студентов появятся дополнительные возможности проходить практическое обучение у ведущих работодателей отрасли с последующим трудоустройством», — добавила она.

В состав кластера вошли 12 организаций и учреждений, среди которых колледжи и техникумы Мытищ, Луховиц, Егорьевска, Ногинска, Подольска и Чехова. Отраслевыми партнерами стали концерн «Калашников», Мытищинский машиностроительный завод, компании «Техос» и «Свок», а также Мытищинская торгово-промышленная палата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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