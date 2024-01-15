Подмосковье 15 января 2024, 19:02 Кластер «Коломенский посад» победил на конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» Владислава Соловьева

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Музейно-творческий кластер «Коломенский посад» стал победителем конкурса, приуроченного к 25-летнему юбилею Фонда Потанина. Деятельность Фонда направлена на поддержку организаций, которые показали устойчивость и эффективность развития своих проектов.

С момента своего создания «Коломенский посад» неоднократно становился победителем конкурса Фонда Потанина. В этом году он выиграл в шестой раз. Выигранные средства позволяли завершить работу над одним из проектов, а в Коломне появлялся новый музей.

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В 2022 году благодаря конкурсу Фонда Потанина «Креативный музей» появился проект «Из тряпья — золото». Его цель — возродить для современного использования технологии коломенского шелкоткачества. На развитие этого проекта и будут направлены средства нового гранта.

«В нашей коллекции сейчас есть коломенская фата канаватная, которую мы приобрели еще в позапрошлом году в Нью-Йорке. Мы никак не можем решить, как ее выставить таким образом, чтобы, с одной стороны, сохранность у нее была, с другой — люди могли увидеть. Деньги, которые мы выиграли, позволят решить эту проблему. Также хотим приобрести современный жаккардовый станок лентоткацкий, который позволит нам начать на „Шелковой фабрике“ возрождать тему ткачества не просто на словах, а уже на деле», — поделился управляющий музеем-лабораторией «Шелковая фабрика» Артем Осипов.

Владислава Соловьева Владислава Соловьева Владислава Соловьева Владислава Соловьева Владислава Соловьева

На сегодняшний день на фабрике проводится уникальная выставка под названием «Россия в шелках». Здесь представлены не только шелковые изделия, включая знаменитую канаватную фату из Коломны, но и оригинальные образцы русского крестьянского костюма, включая праздничные и свадебные варианты, которые использовались до начала XX века. Эти экспонаты разрушают стереотип о том, что русские крестьянки носили только грубые ткани, а шелк был им совершенно незнаком.

Однако стоит отметить, что шелковые платки и шали были драгоценным достоянием и использовались лишь в особых случаях, часто один раз в жизни, на свадьбе. Они бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Из-за этого часто фату разрезали на два куска, а куски — на небольшие косынки: в семьях было много невест, и, чтобы никого не обидеть, это было единственным способом разделить приданое.

В рамках выставки в январе и феврале пройдут презентации от исследователя традиционного костюма и искусствоведа Андрея Боровского под названием «Медленное одевание. Одежда снаружи и изнутри».

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