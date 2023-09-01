Важное 01 сентября 2023, 14:52 Воробьев: кластер для талантливых школьников России открыли на полную мощность в Одинцове Пресс-служба губернатора Московской области

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Образовательный кластер при гимназии имени Примакова в Подмосковье запустили на полную мощность в День знаний. Теперь здесь смогут бесплатно учиться самые талантливые дети со всей России, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Спасибо президенту за поддержку проекта: мы постепенно вводили корпуса для проживания, стадион, инфраструктуру и сегодня открыли последний объект — главный учебный корпус на 500 мест», — рассказал он.

Благодаря этому гимназия сможет принять две тысячи ребят вместо 1,4 тысячи. Школьников поприветствовали Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это символично, потому что в 2017 году мы вместе открывали школу как образовательный центр нового формата, где будут учиться самые талантливые. И это сработало», — подчеркнул глава Подмосковья.

Он пожелал директору гимназии Майе Майсурадзе и всей большой команде процветания, сил, вдохновения и новых побед.

В кластере смогут жить и бесплатно учиться талантливые дети со всей страны. <...> Ребята, всегда оставайтесь любопытными и смелыми, мы рядом и поддержим любые ваши идеи. Дерзайте! Андрей Воробьев

В День знаний Андрей Воробьев с супругой проводили детей на школьную линейку в гимназии имени Примакова. Губернатор поделился, что каждый год это «немного волнительно».

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