Подмосковье 13 января 2023, 14:14 Классы для обучения по уходу за тяжело больными родственниками появятся в Подмосковье

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Симуляционные классы для обучения родственников уходу за тяжело больными откроются в Подмосковье. Один из них уже заработал на базе пансионата «Ногинский», рассказала глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева.

«На базе учреждений социального обслуживания будут открыты десять симмуляционных классов для обучения родственников уходу за тяжелобольными», — заявила она.

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Кабинеты оснастят необходимым оборудованием и манекенами. Бесплатный курс будет состоять из онлайн-лекций и практических занятий. Он рассчитан на 12 учебных часов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый детский госпиталь в Красногорске станет местом работы для лучших врачей. Туда пригласят высококвалифицированных специалистов, которые будут помогать юным пациентом со всей страны.

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