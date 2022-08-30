Классы для изучения робототехники и IT откроют еще в 5 школах Королева

Школьники Королева смогут получать дополнительные знания в девяти мини-кванториумах. Их открывают на базе школ наукограда. Проект по их созданию реализуют по поручению главы города Игоря Трифонова.

Изучить робототехнику, химию, биологию и IT дети Королева могли в четырех кванториумах. Еще пять откроют 1 сентября в школе № 1, лицее № 19, гимназиях № 5, 9 и 3. Их оснастили современных оборудованием. Одно из них — конструктор «Умный дом», который производят в Сколково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье 46 школ после капитального ремонта и строительства.