Классные часы по экологии будут проводить в школах Подмосковья

С нового учебного года в подмосковных школах в рамках нацпроекта «Экология» начнут проводить классные часы, посвященные бережному обращению с природой. Об этом заявил заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

«Это все комплексная работа, в основе которой, безусловно, лежит внимание к собственной земле, собственному краю, к Подмосковью. Это то, с чем мы работаем постоянно, регулярно и проводим соответствующие уроки. И с 1 сентября стартует программа классных часов, тематика которых отдельно будет посвящена бережному отношению к природе», — цитирует ТАСС Бронштейна.

Замминистра напомнил, что в регионе в течение нескольких лет действует экологическая программа «Школа утилизации: электроника». Этот важный проект, по словам Бронштейна, формирует у школьников и их родителей правильное отношение к отходам после использования электроники, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни.

«Особенно отрадно, что в этом году у нас свыше 400 школ приняли участие в данном проекте. Команды, ребята делали соответствующие рисунки, собирали электронику и отдавали на переработку, тем самым помогали делать наш край, наш регион более чистым», — заключил заместитель главы ведомства.

18 марта в Подмосковье прошел очередной онлайн-урок, посвященный раздельному сбору отходов. В нем приняли участие 2187 учеников из 36 школ Богородского городского округа.