Классический концерт «Мелодии белых ночей» прошел в Дубне ко Дню города

Жители Дубны словно по взмаху волшебной палочки смогли перенестись в знаменитый Летний сад Петербурга. В наукограде прошла премьера нового проекта «Мелодии белых ночей», которая с самого начала вызвала аншлаг. На Менделеевской набережной для всех гостей мероприятия подготовили классическую программу.

Зрители действительно оказались в атмосфере Северной столицы. Вокруг были живые статуи, словно в Летнем саду, и вернисаж на открытом воздухе.

По взмаху дирижерской палочки дубненцы оказались в летнем саду Петербурга. Премьера нового проекта наукограда — «Мелодии белых ночей» — прошла с аншлагом. На Менделеевской набережной для всех жителей и гостей города была подготовлена разнообразная программа в классическом стиле. Создать атмосферу северной столицы помогали живые статуи и вернисаж на открытом воздухе.

«Очень красивая музыка, прекрасное настроение, как в Питере, живые статуи прекрасные, спасибо за такой праздник. И еще нравится лошадка», — поделилась жительница Дубны Анастасия Пашкова.

Самым главным мероприятием в теплый летний вечер стало выступление Дубненского симфонического оркестра, которым руководит дирижер и скрипач Сергей Поспелов. Он не только дирижировал, но и исполнил несколько партий на скрипке.

«Мы с дубненским симфоническим оркестром подготовили интересную программу, которые доступны любому слушателю. Мы нашли произведения из классики, чтобы любой слушатель от мала до велика могли легко воспринять. Это были вальсы, танго, польки», — поделился Сергей Поспелов.

Презентацию нового проекта приурочили ко Дню рождения Дубны. Глава города поздравил местных жителей с праздником и пообещал, что их ждет еще множество приятных сюрпризов.

Презентация нового проекта была приурочена ко Дню рождения Дубны. Глава города поздравил жителей с праздником и пообещал, что на этом сюрпризы не закончатся.

«Это дополнительная точка притяжения, набережная, она благоустраивается. Продолжает благоустраиваться. Наши площади, которые мы задействуем. И наш оркестр, все коллективы, которые участвую в праздничных мероприятиях — это один из шагов, зарождение хорошей доброй традиции», — сказал глава Дубны Сергей Куликов.

Праздничный вечер завершили гости Дубны — духовой оркестр из города Высоковска. Одну из своих мелодий музыканты посвятили наукограду. Мероприятия в Дубне будут продолжаться до конца недели.