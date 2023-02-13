Подмосковье 13 февраля 2023, 10:53 Класс с медицинским уклоном предложили открыть во Власихе на встрече с главой округа

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Старшеклассники во Власихе, решившие стать врачами, в сентябре 2022 года вступили в отряд под эгидой всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Шефство над ребятами взяла главный врач детской поликлиники Ольга Тульчинская, а само учреждение стало базой для практики будущих специалистов.

Ребята из отряда участвуют в оздоровительных мероприятиях проекта «Активное долголетие», учатся оказывать первую помощь, проводят гимнастику в детских садах, а также работают в обновленной поликлинике с картотекой, помогают медицинскому персоналу.

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«Я очень рада, что попала в такой проект, он еще больше укрепил мое желание стать врачом», — поделилась участница отряда Анна Аманатова.

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Инициатором объединения старшеклассников выступила учитель биологии и географии школы имени Попова во Власихе Светлана Старцева. На встрече волонтеров-медиков с главой округа руководитель отряда также предложила организовать в школе медицинский класс, где учащиеся, которые выбрали своей будущей профессией медицину, будут углубленно изучать направления, которые пригодятся им при поступлении в профильные вузы.

Глава городского округа Власиха Герман Потапчук поблагодарил ребят за активную жизненную позицию и поддержал идею создания медкласса, отметив, что администрация подумает, как реализовать ее в школе.

«Желаю вам сохранить свои добрые и щедрые сердца, став врачами, любить своих пациентов, относиться к своему делу и людям с душевностью, искренностью, добром», — пожелал ребятам глава округа.

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