Класс робототехники появился во фрязинской школе № 1

Класс робототехники запустили в школе № 1 во Фрязине. Теперь благодаря современному оборудованию у ребят значительно расширится круг возможностей для раскрытия своего творческого потенциала.

Школьница Маргарита Боротько уже больше года занимается в этом классе. Все это время на занятиях не теряют время зря — создает роботов и больше всего интересуется медицинской техникой.

«Я уже видела, как маленькой иголочкой уже могут зашить маленькую такую, тоненькую ранку на виноградинке. Меня это вдохновило. Теперь я хочу также создать такого робота, а может, и лучше. В помощь врачам», — поделилась она.

Школьники могут не только собирать механизмы из специального конструктора, но и программировать и управлять моделями с помощью компьютера и телефона. Благодаря приобретенным 3D-принтерам есть возможность и распечатывать свои модели. Здесь ребята смогут с первых классов погружаться в технические профессии.

«1 сентября наша первая школа, новый корпус открыл двери. И дети сюда пришли учиться. Уже 2 сентября зампредседателя Сбербанка С. А. Мальцев давал лекцию для учеников старших классов нашей школы. И по итогам общения с детьми принято решение о некоем шефстве над ней, оборудовать класс как класс робототехники», — рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.