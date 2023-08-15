Подмосковье 15 августа 2023, 16:43 Класс пожарной опасности возрастет в Подмосковье в середине недели Комитет лесного хозяйства Московской области

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Температура воздуха в Подмосковье увеличится до 32 градусов со среды по пятницу. При этом осадков не ожидается, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковье Филимонов.

Он добавил, что в пожароопасный сезон запрещено использовать открытый огонь в лесах, в том числе разводить костры и разжигать мангал. Жителей также призвали не выбрасывать окурки в неположенных местах.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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