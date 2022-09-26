Стабильная пожарная обстановка установилась в лесах Подмосковья | 360°

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Стабильная пожарная обстановка установилась в лесах Подмосковья

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Один лесной пожар произошел в Подмосковье на прошлой неделе. Благодаря обильным осадкам, в области установился первый класс пожарной опасности.

«Еще рано говорить о завершении сезона, мы планируем его закрыть в середине ноября. Единичные пожары все еще возникают», — отметил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На прошлой неделе небольшой лесной пожар был ликвидирован в Егорьевском лесничестве. Восемь человек и пять единиц техники принимали участие в работах.

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«С начала сезона в лесах Подмосковья ликвидировано 337 пожаров на общей площади 259,8 гектара. Пик пришелся на август, когда было потушено 201 возгорание», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

По его словам, прогноз по осадкам благоприятный для пожароопасной обстановки. Значительное количество осадков прогнозируется на конец сентября, а также на октябрь.

Лесные пожары

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