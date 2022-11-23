Подмосковье 23 ноября 2022, 09:24 Учительница из школы № 6 в Долгопрудном воспитала класс олимпиадников

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Все ученики 4 «Г» класса в школе № 6 — победители олимпиад. У каждого — десятки наград региональных и всероссийских олимпиад, международных конкурсов. Бесконечной тягой к знаниям ребята во многом обязаны классной руководительнице Виктории Сарманаевой.

У Виктории четверо своих детей, но работу педагогом она считает призванием. Уже 32 года женщина передает детям знания и воспитывает в них стремление быть победителями. Среди ее бывших воспитанников талантливые артисты, ведущие научные сотрудники и успешные предприниматели.

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Несмотря на большой опыт, Виктория постоянно изучает новые методики. Готовится к каждому уроку так, чтобы все темы детям были интересны и понятны.

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«Антуан де Сент-Экзюпери писал, что, если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей. А надо заразить всех бесконечным стремлением к морю, и тогда они сами построят этот корабль», — сказала Виктория Сарманаева.

На уроках ребята ставят театральные постановки, читают по ролям, снимают видеоролики и рисуют.

Кроме того, дети участвуют в проекте долгопрудненской больницы «Исцеление искусством» — их работы скоро разместят в палатах пациентов. А еще они делают открытки для матерей солдат на фронте. И это лишь малая часть их волонтерской работы под чутким руководством гениального педагога.

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