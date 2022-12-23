Подмосковье 23 декабря 2022, 20:49 Кладбища Подмосковья расчистили от снега после продолжительных осадков

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На погостах Московской области ликвидировали последствия продолжительных снегопадов. Уборкой занимались уполномоченные органы местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона.

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В ходе работ от снега и наледи расчистили автомобильные и пешеходные дороги. На погосты во всех округах была выведена автомобильная и ручная техника. К примеру, в Химках за время очистки кладбищ вывезли 29 тысяч м² снежных масс, в работах задействовали 16 человек и 12 единиц техники.

Также на погостах в Московской области очистили парковки и подъездные дороги для общественного и катафального транспорта.

В пресс-службе напомнили, что снегопад в Подмосковье на прошлой неделе побил 80-летний рекорд по высоте снежного покрова и принес в регион сугробы высотой до 50 сантиметров.

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