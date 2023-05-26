26 мая 2023, 16:23
Китайское чаепитие провели в Историко-художественном музее в Мытищах
Акция «Ночь в музее» прошла в Мытищах. Сотрудники Мытищинского историко-художественного музея организовали для посетителей китайское чаепитие.
В Мытищинском историко-художественном музее для посетителей провели чаепитие по-китайски, сравнив его с исконно русскими традициями.
Реклама
«Сегодня мы проводим гастрономический мастер-класс „Приглашение к чаепитию“. <…> Расскажут, <…> какие сорта чая были в ходу, что было главное в чайной церемонии», — поделилась экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея Лидия Кувшинникова.
В рамках всероссийской акции «Ночь в музее» в Мытищах провели не только чайную церемонию, но и камерный концерт Юлии Краснодубец и вечер памяти, посвященный 90-летию Евгения Кольченко.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Музеи
Реклама
Реклама