Подмосковье 26 мая 2023, 16:23 Китайское чаепитие провели в Историко-художественном музее в Мытищах

Читать 360tv в

Акция «Ночь в музее» прошла в Мытищах. Сотрудники Мытищинского историко-художественного музея организовали для посетителей китайское чаепитие.

В Мытищинском историко-художественном музее для посетителей провели чаепитие по-китайски, сравнив его с исконно русскими традициями.

Реклама

«Сегодня мы проводим гастрономический мастер-класс „Приглашение к чаепитию“. <…> Расскажут, <…> какие сорта чая были в ходу, что было главное в чайной церемонии», — поделилась экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея Лидия Кувшинникова.

В рамках всероссийской акции «Ночь в музее» в Мытищах провели не только чайную церемонию, но и камерный концерт Юлии Краснодубец и вечер памяти, посвященный 90-летию Евгения Кольченко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».