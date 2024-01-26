Подмосковье 26 января 2024, 18:06 Китайские компании создали около 10 тысяч рабочих мест в Подмосковье Unsplash

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Более 27 миллиардов рублей инвестиций в экономике Подмосковья приходится на Китай. Так, проекты зарубежных компаний позволили создать в регионе около десяти тысяч рабочих мест.

«В перспективе мы ожидаем, что объем инвестиций вырастет вдвое», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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На данный момент в Московской области реализуют пять крупных проектов с китайским капиталом. Например, в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске представлены сразу 170 китайских компаний.

Китайские компании работают в Подмосковье в различных сферах: от производства прицепов до фармакологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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