Китай стал основным импортером продуктов из Подмосковья

Подмосковье экспортировало в Китай продукты почти на 153 миллиона долларов с начала года. В основном это мясные и кондитерские изделия, напитки.

Сегодня Китай — основной импортер продуктов Подмосковья. Следом идут Казахстан, Белоруссия и Саудовская Аравия.

Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов отметил, что Подмосковье — это один из ведущих регионов России по экспорту готовых продуктов.

Наш агропромышленный комплекс поставил иностранным компаниям готовую продукцию на сумму 797 миллионов долларов за первое полугодие Георгий Филимонов.

Это на 32 тысячи тонн больше, чем год назад. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что регион экспортирует свои товары в 70 стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион идет на втором месте в России по производству овощей.