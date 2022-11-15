Подмосковье 15 ноября 2022, 14:44 Китай стал одним из самых перспективных направлений экспорта для Подмосковья

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Подмосковье экспортирует товары в более чем 90 государств. Почти 60% из них — страны СНГ. Одним из традиционных партнеров стал Китай, куда с начала года отправили свыше 2 миллионов тонн продукции агрохаба «Селятино». Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Объем экспорта в Китай из Подмосковья составил 287 миллионов долларов в этом году. В ближайшее время в планах расширить сотрудничество и подписать соглашение с провинцией Шаньдун, рассказал Георгий Филимонов.

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«Китайский рынок для нас будет только развиваться, планируем поставлять туда широкий ассортимент продукции АПК. Активно развивается транспортная логистика доставки грузов в Китай. Одним из ярких представителей Подмосковья по международным поставкам является агрохаб „Селятино“», — добавил он.

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Зампред добавил, что в расчете с Китаем агрохаб перешел в юани, благодаря чему укрепится сразу две валюты — юань и рубль. Объем экспорта в этом году уже составил около 2,4 миллиона тонн продукции. На поставку товаров по железной дороге уходит 10-15 дней. Компания ежегодно приносит в бюджет региона около 400 миллионов рублей.

Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что свыше трех тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года. Благодаря этому в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест.

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