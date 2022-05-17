Кислородный бар открыли в Истре

Жительница Истры открыла необычный бизнес, воспользовавшись помощью государства.

Дарья Духонина — начинающий предприниматель. Тем не менее в свои 23 года она смогла добиться того, чтобы ее бизнес стал успешным. Девушка приехала с Дальнего Востока. Именно в Истре у нее появилась идея начать свое дело. Но денег на стартовый капитал не было, и тогда Дарья решила попробовать социальный контракт, программу помощи людям в сложной жизненной ситуации. Благодаря этой программе девушка смогла открыть бар, в котором угощают кислородными коктейлями.

Социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.

По этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе через социальные услуги, денежную выплату, приобретение необходимых товаров, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства — например, пройти переобучение, трудоустроиться, открыть собственное дело, как в случае Дарьи.

«Я написала бизнес-план, вот так он выглядит. И в конце у меня есть смета, тут я все рассчитывала. И уже на основании этого бизнес-плана мы подписали социальный контракт», — рассказала Дарья.

Выплатить могут до 250 тысяч рублей. Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты. Не каждую идею воплощают в жизнь. Сначала анализируют, будет ли выбранное направление прибыльным. Если да, то будущий бизнесмен просто собирает все необходимые документы.

От обращения в службу до заключения контракта у Дарьи прошел всего месяц. В течение года сотрудники социальной защиты помогают предпринимателям. При этом каждый месяц инспекторы проводят проверки.

«Эта программа нацелена на то, чтобы человек вышел из трудной жизненной ситуации. На данный момент у нас заключено 23 социальных контракта, то есть это работает на самом деле», — отметила социальный инспектор Марина Реброва.

Дарья Духонина своим примером подтверждает эффективность программы. Уже сейчас она думает над расширением бизнеса — над открытием еще одной точки и участием бара в выездных мероприятиях и праздниках.