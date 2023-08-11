11 августа 2023, 21:33
Кирпичный завод в Воскресенске отметит 125-летний юбилей в этом году
В этом году Воскресенский кирпичный завод отметит 125 лет со дня основания. Генеральный директор предприятия Юрий Кипоров поздравил коллектив с большой исторической датой.
Сейчас завод обеспечивает своей продукцией стройки Москвы, Московской области и других регионов. Сейчас производительность предприятия составляет 27,5 миллионов кирпичей ежегодно, а объем добываемого песка — 500 тысяч кубометров в год.
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В администрации округа отметили, что стабильная работа завода — это уверенное завтра и залог спокойствия всех его сотрудников. Лучших из них наградили.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вступивших в силу единых стандартах открытия бизнеса в парках.
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Воскресенск
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