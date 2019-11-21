Кинозал «Молодость» в Пущине откроется в конце ноября. Там начнут показывать фильмы в 3D

В городском округе Пущино в конце ноября откроется отремонтированный кинозал «Молодость». Теперь в нем могут демонстрироваться фильмы в формате 3D. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Ремонт и приобретение кинооборудования зала «Молодость» на 460 мест производилось по госпрограмме «Культура Подмосковья».

«Молодости» в этом году исполнилось 45 лет, и все это время здание оставалось без каких-либо видимых ремонтных работ. Естественно, оно нуждалось в обновлении. Вторую жизнь кинозалу помогают обрести не только специалисты ремонтных организаций, но и сотрудники Центра культурного развития «Вертикаль».

Работа проводилась в несколько этапов: сначала ремонтировали крышу, затем — зал и фойе, при этом значительно расширили гардероб. Раньше там могли оставить одежду 150 человек, теперь же столько, сколько мест в кинозале — 460.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Директор Центра культурного развития «Вертикаль» Виктория Сергеева уточнила, что в «Молодости» отремонтированы фойе и потолки, проведены работы в туалетах, добавлена просторная санитарная комната для маломобильных граждан, заменена проводка. Кроме того, отремонтирована малая сцена, и там тоже можно проводить творческие мероприятия.

Сейчас «Молодость» представляет собой большой кинозал на 460 мест с новыми креслами и современным серебристым экраном. Улучшено качество звука, для этого установлены 22 колонки по периметру помещения и семь заэкранных громкоговорителей.

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«19°С для зала — это холодновато. Помните, мы всегда здесь мерзли? Чтобы нагреть зал, нужно было перед мероприятием два дня прогревать его электричеством. Чтобы мы здесь комфортнее себя чувствовали, принято решение утеплить помещение. Именно поэтому было добавлено 16 батарей», — рассказала директор Центра культурного развития «Вертикаль» Виктория Сергеева.

Идея кинозала в «Молодости» возникла задолго до ремонта, и город подал заявки на оснащение аппаратурой. Так Пущино попало в региональную программу «Культура Подмосковья» по кинооборудованию.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Глава городского округа Алексей Воробьев отметил, что без участия и поддержки правительства Московской области проект, в принципе, был не реализуем. В рамках госпрограммы приобрели новое кинооборудование, за счет местного бюджета закупили звуковое оборудование и сделали косметический ремонт.

«Работы, я считаю, выполнены на достойном уровне. Готовимся к открытию кинозала — 28 ноября будет показана премьера российского фильма „Аванпост“. Примечательно — финальные сцены этого фильма снимались в Пущинской радиоастрономической обсерватории», — сказал Алексей Воробьев.

По словам главы Пущина, для кинопроката все готово. «Есть кинозал. Серьезный огромный экран, можно сказать, самый большой в южной части Подмосковья. Это должна быть, в определенной степени, гордость пущинцев, потому что Пущино вообще монументальный город. Соответственно, все должно быть на самом высоком, достойном уровне», — сделал акцент Алексей Воробьев.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

На протяжении 20 лет в «Молодости» не показывали фильмов, но сейчас туда возвращается кино — и для детей, и для молодежи, и для взрослой аудитории. Кинопоказы запланированы в форматах 2D и 3D. Время работы кинозала — со среды по воскресенье включительно, понедельник и вторник — выходные дни.

Местная жительница Алина Незамаева, как и многие пущинцы, ждет открытия «Молодости». «Надеюсь, что „Молодость“ будет пользоваться популярностью. К сожалению, не могу побывать на премьере, но обязательно буду приходить на другие показы картин. Я люблю фильмы, и мне не придется тратить свои деньги и время на то, чтобы добраться до кинотеатра в другой город», — поделилась радостью Алина.

Еще одна жительница Пущина Юлия Гусарова пообещала на премьеру фильма в обновленный кинозал обязательно прийти. «Это важное событие как для города, так и для его жителей. Мне было бы интересно приходить на другие фильмы и смотреть, как развивается сама „Молодость“», — сказала Юлия.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Несмотря на масштаб обновлений, ремонт «Молодости» не был капитальным, поэтому многое еще впереди. Нужно поставить новые окна, отремонтировать буфет, потолок в зале, поменять одежду для сцены.

«Это, можно сказать, маленький шажок для нового развития кинозала. Мы видим, что существует необходимость и в благоустройстве прилегающей территории, и по самому зданию тоже есть всегда, над чем работать и как совершенствовать», — пояснил глава Пущина Алексей Воробьев.

Глава муниципалитета пообещал прислушаться к предложениям жителей по дальнейшему развитию «Молодости» и постараться воплотить их в жизнь.