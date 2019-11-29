Кинозал «Молодость» открылся в Пущине после ремонта. Жители ждали этого 20 лет

Кинозал «Молодость» в Пущине открыл свои двери после ремонта и модернизации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Этого события жители Пущина ждали 20 лет. Все это время, чтобы посмотреть новинки проката, приходилось ездить в соседний Серпухов. Открытие нового кинотеатра — большой праздник для многих, а для некоторых еще и воспоминания о прошлом. «Тогда ходили в этот клуб и в Дом ученых. И здесь же мы танцевали, было для молодежи все сделано. И кафешка. Потом вот сделали по-другому. Жизнь идет», — отмечает местная жительница Раиса Строгонова.

Еще одна жительница Пущина Светлана Колоскова признается, что с «Молодостью» у нее связаны самые теплые воспоминания. «Мы в детстве бегали на сеансы фильмов детских. Подросли, смотрели замечательные фильмы. И то, что сейчас кинотеатр возрождается, это для нас очень важно», — поделилась Светлана Колоскова.

В кинотеатре заменили напольное покрытие в зале, установили новые кинотеатральные кресла, отремонтировали фойе, санузлы, кассы, гардероб и малую сцену, а также создали условия для маломобильных групп населения. И это не конец, так как работы по модернизации кинотеатра продолжатся.

В обновлении кинозала принимали участие не только специалисты по ремонту, но и сотрудники Центра культурного развития «Вертикаль». «Я надеюсь, что мы будем продолжать, потому что городу очень нужен кинотеатр. Очень нужно, что бы люди могли прийти с детьми на семейные просмотры», — подчеркивает директор центра культурного развития «Вертикаль» Виктория Сергеева.

В кинозале теперь современное оборудование — проекторы, аудио- и видеоаппаратура, а также экран формата 3D, размер диагонали которого составляет почти 16 метров. Смотреть новинки кино в собственном современном кинотеатре и рядом с домом смогут все желающие.

Глава Пущина Алексей Воробьев напомнил, что в городском округе «Молодость» — единственный кинотеатр. «Поэтому считаем, что конкуренции у нас не будет. Опять же позиционируем, что это самый большой экран в южном Подмосковье. Даже ради этого стоит посетить наш кинотеатр — чтобы посмотреть на большом экране понравившийся фильм», — сказал Алексей Воробьев.

В день открытия кинозала «Молодость» организаторы устроили настоящий праздник: подготовили интерактивную программу «20 лет спустя», лотерею, презентовали возможности кинопроекционного оборудования, также состоялся просмотр фантастического боевика «Аванпост». Часть съемок картины проходила на территории Пущинской радиоастрономической обсерватории.

Ремонт и модернизация кинотеатра «Молодость» была проведена в рамках национального проекта поддержки кинозалов в населенных пунктах РФ и в рамках областной госпрограммы «Культура Подмосковья». Только в этом году на территории региона было модернизировано девять кинотеатров, восемь из которых уже открыто.

Директор «Мособлкино» Евгений Сарамуд назвал открытие кинотеатров положительной тенденцией. «Когда этого не было, и вновь появилось — это же хорошо. И так должно быть. Вообще в России кино возрождается, и Фонд кино, и правительство Московской области этому способствуют. Поэтому это классно, это интересно, это нужно! И главное, чтобы жители оценили», — заключил Евгений Сарамуд.