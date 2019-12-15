Фильмы в цифре и на пленке. Кинозал «Два луча» открыли в Черноголовке

В Черноголовке открылся кинотеатр «Два луча». Первые кинопоказы на новом цифровом кинооборудовании, закупленном в рамках программы «Фонда кино», уже начались.

Источник фото: телеканал «360»

Сердце кинозала — будка киномеханика. Хотя и на будку совсем не похожа, скорее на компьютерную лабораторию с системами охлаждения и сервером для хранения данных. Николай Пронин более 50 лет работает киномехаником, до сих пор вспоминает, как начинал первые свои кинопоказы.

«И вот показывали фильм цветной, а экрана не было. Что делать? Поехали в воинскую часть в Дуброво. Там простыней много было у солдат. Взяли простыни, натянули, получился хороший телеэкран. И народу было — вся деревня собралась. Это был 68 год», — вспомнил Николай Пронин, киномеханик.

Теперь вместо простыни, в кинотеатре «Два луча» в Черноголовке установлены новый серебряный киноэкран, цифровой кинопроектор с лазерным световым источником, сервер воспроизведения, система для 3D-показа, оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования. Николай Алексеевич говорит, что придется учиться заново.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас получили новое цифровое оборудование. Его осваиваем. У нас сейчас новый киномеханик Николай по цифровому. Я пока на этом. Со временем передадим опыт. Он мне свои азы по цифре, я ему по кинопленке», — отметил Николай Пронин, киномеханик.

Уникальность кинотеатра «Два луча» еще и в том, что здесь будут демонстрироваться фильмы не только в цифровом формате, но и на пленке 35 миллиметров. Оценить возможности двух проекторов, созданных в XX и XXI веке, смогут только зрители. Открытие модернизированного кинотеатра они ждали несколько лет.

«Это очень большое событие. Мы этого все очень ждали. Надеемся, что теперь будем ходить рядышком с домом, со своими детьми, на какие-то детские сеансы. То есть мы очень рады», — поделилась эмоциями Евгения Хожаимова, жительница г. о. Черноголовка.

Источник фото: телеканал «360»

«Конечно, современное оборудование очень важно, потому что это единственный наш кинотеатр, и люди сюда не ходили. Они ездили в Щелково, в Ногинск, в соседние города. Мы проводили опрос в прошлом году и 36% опрошенных высказались, что хотели бы видеть в городе современный кинотеатр с хорошим оборудованием. Наконец это случилось, поэтому спасибо «Фонду кино» и всем тем, кто помогал нам», — сказал Олег Егоров, глава г. о. Черноголовка.

В июне этого года Дом ученых в Черноголовке стал одним из трех учреждений в Московской области, получивших финансирование в рамках очередного конкурса «Фонда кино» по поддержке кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот проект — бюджетное финансирование из «Фонда кино». Оно целевое. Имеется ряд обязательств по договору, который заключен между нами и «Фондом кино». В течение пяти лет мы обязаны обеспечить показ кинофильмов в модернизированном кинозале. И одно из условий — 50% показа должно быть посвящено российскому кино.

В день открытия для зрителей прошла демонстрация первого научно-фантастического фильма в истории кинематографа «Путешествие на Луну» на пленке, предоставленной из архива Госфильмофонда РФ, и показ документального фильма «Акварель», первый в мире, снятый в формате 96 кадров в секунду, который был показан на новом лазерном проекторе. Хочется надеяться, что кинозал «Два луча» обретет своего зрителя и станет местом притяжения для жителей Черноголовки.