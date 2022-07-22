Кинотеатр «Рассвет» в Богородском городском округе откроется до конца года

Ремонтные работы в кинотеатре «Рассвет» в Богородском городском округе закончатся в декабре. Там появятся современные кинозалы, куда с удовольствием станут приходить зрители.

С ходом работ по ремонту кинотеатра ознакомился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он рассказал, что отставаний по срокам нет. Все идет в рамках утвержденной дорожной карты.

«Есть задержка с финансированием. Но, думаю, скоро вопрос будет решен и, я уверен, кинотеатр „Рассвет“ получит новую жизнь», — подчеркнул он.

Кинотеатр перешел в частные руки в 2012 году. Три года шли судебные разбирательства между собственниками, но даже после их окончания начавшийся капитальный ремонт остановился.

Только после вмешательства губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона работы в здании «Рассвета» возобновились.

«Неоднократно наши депутаты приезжали сюда и искали решение проблемы. Я буду и дальше контролировать процесс и держать ситуацию на личном контроле», — пообещал Брынцалов.

Председатель Мособлдумы отметил, что в следующий раз он проверит ход работ в октябре.

«К этому времени планируется закрыть контур здания и приобрести оборудование для кинозалов. А дальше уже будем смотреть, как исполняется второй этап проекта. Планируется создать современный центр, в том числе для досуга жителей», — добавил он.

В Московской области сегодня работают 106 кинотеатров, в 46 из них принимают «Пушкинскую карту». Еще три кинозала в муниципальных домах культуры находятся на ремонте. Зрители смогут туда вернуться в декабре 2023 года.