Подмосковье 05 июня 2023, 15:01 Кинотеатр «Рассвет» откроется в Ногинске в начале июля

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Первый зал в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске планируется открыть 1 июля. Строительство объекта завершается, оборудование в пути.

В кинотеатре будет три зала: два стандартных (по 102 места) и один повышенной комфортности (на 24 кресла). Собственник здания Спартак Меликян подчеркивает, что в «Рассвете» будет самый большой экран не только в Богородском, но и в соседних округах.

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Сейчас в здании уже запустили лифт, установили пожарную сигнализацию и систему тушения, оборудовали эвакуационный выход. Работники монтируют камеры видеонаблюдения и заканчивают отделочные работы. В ближайшее время в торговом центре установят эскалаторы и траволаторы.

«Мы планируем в июле уже запускать объект и начинать работать. А в конце августа сделаем официальное открытие кинотеатра», — рассказал Спартак Меликян.

Сейчас в «Рассвет» набирают сотрудников. Здесь нужны администраторы, кассир, бармен, кинотехник, сотрудники службы безопасности и уборщики. Обращаться по поводу вакансии можно по телефону 8 (916) 128-10-01.

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