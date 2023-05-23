Подмосковье 23 мая 2023, 13:44 Киностудия «Звезда» откроет склад декораций и реквизита в Красногорске ООО «Киностудия „Звезда“

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Киностудия «Звезда» откроет склад декораций в селе Ильинское под Красногорском на территории комплекса «Главкино». Минжилполитики одобрило ввод здания в эксплуатацию.

Как рассказали в ведомстве, в проект вложили более 65 миллионов рублей. Площадь здания составила 1466 квадратных метров. Резиденты объекта будут хранить внутри реквизит и декорации.

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Постройка расположена у съемочного павильона, ее оборудовали стеллажными системами хранения, порошковой системой пожаротушения, а также пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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