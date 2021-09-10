Киносказку для самых маленьких снимут в Истре

Благодаря гранту министерства культуры России в Подмосковье начались съемки детской сказки. Как сообщили «360» участники съемок, проект сложился как пазл, почти мгновенно. Был написан сценарий и собралась съемочная группа. Решили делать кино близкое по стилю к фильмам Александра Роу.

Сказка рассчитана не на семейный просмотр, а на совсем маленьких зрителей в возрасте 4-12 лет.

«Хочется не графикой удивлять, то есть, безусловно, в нашем фильме она есть и будет, но вот стиль ближе к Роу, то есть, старая стилистика повествования сказки», — поделился режиссер фильма Карен Захаров.

На поляне под Истрой появился сказочный домик. Бабы-Яги Его создавали 2,5 недели, но создается ощущение, что он стоит здесь уж пару веков. Сказочный лес с грибами и папоротниками организовали меньше чем за сутки.

Актер Алексей Дмитриев подтвердил, что включений компьютерной графики в сказке будет немного. Все снимается на природе.

«Грим очень натуральный, правда. Понимаете, это цельный костюм. Это очень сложно. Чтобы попить чайку, нужно все это снять. С натуральной бородой хорошо, удобнее», — отметил он.

Снимать детские фильмы дорого, и они фактически не окупаются. Полнометражных сказок для детей не снимали со времен Советского Союза. В 2010–2017 годах в России сняли 77 детских кинокартин. Из них зритель увидел только 16. Поэтом фильмы для самых маленьких снимают на гранты и частные инвестиции.

Продюсер Александр Морозов сообщил, что далеко не каждый прокатчик будет связываться с детским кино. В нем нет рекламы, его не продать как товар.

«Говорят, что появление денег на детское кино — решение и результат лоббирования министра культуры Ольги Любимовой, это федеральное ведомство патронирует проект. Иначе никак, слишком специфично. По закону, детские передачи нельзя прерывать на рекламу, значит, и телеканал толком не заработает. А сил и труда в проект надо вложить гораздо больше, потому что зритель более требовательный», — подчеркнул он.

Однако актеры скучают по сказкам, по возможности сыграть волшебных персонажей. Как рассказал режиссер Карен Захаров, их притягивает проживание истории конкретного персонажа в кадре.

«Актеры, когда узнавали, что их приглашают в сказку, были счастливы. Они бежали, говорили, что давайте хоть коротенький эпизод, кого угодно. И когда мы им звонили, а кастинг прошел достаточно быстро, они говорили „ура!“», — поделился режиссер.

В последние годы на экранах кинотеатров России начали появляться блокбастеры с фольклорными героями. Возможно, вскоре вновь начнут снимать кино с любимыми с детства персонажами.

Сказка для самых маленьких выйдет на экраны в 2023 году.

Благотворительный фонд «Линия Сердца» подарил детям из многодетных семей и находящихся в сложной жизненной ситуации, спектакль. Его сыграли актеры театра на Таганке. Юным зрителям также подарили сладости, шарики и наборы для творчества.