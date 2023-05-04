Подмосковье 04 мая 2023, 15:32 Кинопоказы под открытым небом начнут проводить в Солнечногорске с 9 мая

Читать 360tv в

Проект «Кинопарк» стартует в Солнечногорске. Первый в этом году кинопоказ под открытым небом пройдет в День Победы.

Гости городского парка смогут бесплатно посмотреть фильм «1941. Крылья над Берлином». Киносеанс пройдет на площадке около памятника Лермонтову. Начало в 14:00.

Благодаря проекту «Кинопарк» жители округа этим летом посмотрят лучшие современных российские фильмы и мультики, а также классику советского кинематографа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».